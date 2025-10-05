Der VfL Denklingen spielt gut und verteilt Einladungen an den Gegner

Das erwartet schwere Spiel war es in der Bezirksliga Oberbayern Süd für den VfL Denklingen bei Planegg-Krailling, dem neuen Tabellenführer. VfL-Spielertrainer Christoph Schmitt war nach der 3:0-Niederlage dennoch nicht unzufrieden.
Fußball
