Der VfL Denklingen spielt gut und verteilt Einladungen an den Gegner

Fußball

Denklingen spielt beim Favoriten und neuen Tabellenführer Planegg gut mit, hat letztlich aber das Nachsehen. Der Trainer sagt, was ihm gefallen hat und wo es hakt.
Von Christian Mühlhause
    Spielertrainer Christoph Schmitt und sein Team verlieren beim neuen Spitzenreiter der Bezirksliga Oberbayern Süd. Foto: Thomas Ernstberger (Archiv)

    Das erwartet schwere Spiel war es in der Bezirksliga Oberbayern Süd für den VfL Denklingen bei Planegg-Krailling, dem neuen Tabellenführer. VfL-Spielertrainer Christoph Schmitt war nach der 3:0-Niederlage dennoch nicht unzufrieden.

