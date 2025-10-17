Der VfL Denklingen steht in der Fußball-Bezirksliga gehörig unter Druck

Noch ist nicht Halbzeit in der Fußball-Bezirksliga, aber der VfL Denklingen muss bereits gehörig zittern. Ohne Torjäger kassierte das Team von Spielertrainer Chris Schmitt zuletzt drei deutliche Niederlagen (0:8 Tore) und sitzt auf einem Abstiegsrelagtionsplatz fest. Eine baldige Besserung ist nicht im Sicht - im Gegenteil: Mit Michael Stahl muss Schmitt am Samstag in Pullach auf einen weiteren Routinier verzichten. „Aber es hilft ja nichts, irgendwann müssen wir punkten“, gibt sich der Coach kämpferisch.

Die „Lebensversicherung“ im Angriff, Torjäger Simon Ried, wird in diesem Jahr nicht mehr angreifen können. Er kann seinem Team erst wieder nach der Winterpause helfen, aus dem Schlamassel herauszukommen, umso bitterer, dass auch Dominik Karg fehlt. „Bis dahin darf der Abstand aber nicht zu groß werden“, sagt Trainer Schmitt. Aktuell liegen die Denklinger auf dem ersten Relegationsplatz, der Abstand zu Rang 11, der den Klassenerhalt bedeutet, beträgt aber bereits vier Punkte.

„Irgendwie in die Winterpause retten“ geht nicht

Einfach „irgendwie in die Winterpause retten“ geht also nicht. „Wir haben noch fünf Spiele, da müssen wir aufpassen, dass der Abstand nicht zu groß wird“, warnt Chris Schmitt. Es sei ja auch nicht so, als dass seine Mannschaft keine Chancen hätte - es fehlt nur der Spieler, der diese Chancen dann auch nutzt. „Wir müssen aber nicht nur vorne, sondern auch hinten eine Schippe drauflegen“, sagt der Gegner - auch mit Blick auf das nächste Spiel.

Auch Denklingens Gastgeber erlebt Höhen und Tiefen

In Pullach erwartet ihn und sein Team keine einfache Aufgabe, auch wenn sich die Gastgeber zuletzt mit 0:3 dem Tabellennachbarn Bad Heilbrunn geschlagen geben und diesen auf Platz neun vorziehen lassen mussten. „Pullach hat bislang auch eine Saison mit Höhen und Tiefen erlebt, aber der Landesliga-Absteiger hat Qualität“, weiß Schmitt. Doch für ihn gehe es weniger um den Gegner: „Wir müssen schauen, dass wir unsere Leistung abrufen und auf den Platz bringen können.“ Neben den Langzeitverletzten muss Schmitt am Samstag auch noch auf den Rot-gesperrten Michael Stahl verzichten. „Das tut natürlich weh, aber es hilft alles nichts“, gibt sich der Coach kämpferisch. Anpfiff am Samstag ist um 14 Uhr.