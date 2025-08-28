Icon Menü
Der VfL Kaufering erwartet in der Fußball-Bezirksliga am Freitagabend den FC Thalhofen

Fußball

Beim VfL Kaufering entspannt sich die Personalsituation ein bisschen

Stark ersatzgeschwächt kassiert Kaufering in der Fußball-Bezirksliga die erste Niederlage. Für das Heimspiel am Freitagabend sieht es wieder besser auf.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Unter anderem Niklas Neuhaus (rechts) steht Kauferings Trainer Franco Simon am Freitagabend im Heimspiel gegen Thalhofen wieder zur Verfügung.
    Unter anderem Niklas Neuhaus (rechts) steht Kauferings Trainer Franco Simon am Freitagabend im Heimspiel gegen Thalhofen wieder zur Verfügung. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Weniger die erste Niederlage als vielmehr die personelle Situation machte Kauferings Trainer Franco Simon nach dem 0:2 in Egg zu schaffen. Bereits am Freitag sind die Kauferinger in der Fußball-Bezirksliga wieder im Einsatz, dann ist ab 18.45 Uhr der FC Thalhofen zu Gast und schon am Dienstag, 2. September, steht die nächste Partie an. Immerhin kann der VfL-Coach vorher leichte Entwarnung geben.

    In der vergangenen Saison verpasste Thalhofen in der Relegation den Aufstieg in die Landesliga und auch in der aktuellen spielt der FC eine gute Rolle: In seinen bislang sieben Partien gingen die Gäste viermal als Sieger vom Platz, mussten aber auch schon zwei Niederlagen hinnehme - mit 13 Punkten liegen sie damit auf dem 5. Tabellenplatz. Auf die Kauferinger, die erst fünf Spiele absolviert haben (8 Punkte/Platz 10), wartet damit wieder ein Team aus dem oberen Tabellenbereich.

    Der VfL Kaufering muss auch den Umbruch erst verkraften

    „Wir haben kein einfaches Programm“, sagt auch Franco Simon - deshalb, und wegen der Ausfälle, sei die Niederlage in Egg auch bereits abgehakt. „Zu erwarten, dass wir ohne Niederlage durch die Saison gehen, wäre angesichts des Umbruchs auch vermessen“, betont er. Dennoch sollen in den beiden nun folgenden Heimspielen wieder Punkte her. „In erster Linie wollen wir ein gutes Spiel zeigen und uns dafür dann auch mit Punkten belohnen“, blickt Simon auf die Spiele.

    Mehrere Spieler sind wieder einsatzfähig

    Etwas entspannt hat sich auch die personelle Situation. „Wir haben wieder einen spielfähigen Daniel Rimmer und einen spielfähigen Niki Neuhaus zur Verfügung“ - beide saßen in Egg krankheitsbedingt nur auf der Bank. Auch Daniel Danowski hat seine Sperre abgesessen, zudem sind Benedikt Braunmüller und Bastian Dillinger zurück. „Wir sind zwar immer noch weit von der Situation entfernt wie andere Teams, die sechs, sieben Spieler auf der Bank haben, aber es sieht auf jeden Fall viel besser aus“, ist Simon optimistisch. Die Partie am Freitagabend beginnt um 18.45 Uhr.

