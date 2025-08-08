Der VfL Kaufering holt einen erfahrenen Spieler vom nächsten Gegner

Die Dienste eines Spielers mit viel Erfahrung konnte sich der VfL Kaufering sichern. Dominik Danowski kommt vom SV Mering. Der 25-Jährige ist ein gestandener Fußballer, kickte zuletzt drei Saisons für Mering in der Bezirksliga und zuvor für Oberweikertshofen auch schon in der Landesliga.

Kauferings Trainer Franco Simon freut sich über die Verstärkung: „Wir haben mitbekommen, dass er verfügbar ist und Kontakt aufgenommen. Er hatte mehrere Angebote, hat sich aber für Kaufering entschieden. Nach dem überraschenden Abgang von Maximilian Muha nach Schwabmünchen ist er eine wichtige Option im defensiven Mittelfeld für uns. Dort sind wir personell dünn aufgestellt gewesen bisher.“

Gegen Bad Wörishofen wird Dominik Danowski erstmals eingewechselt

Danowski hat bereits zwei Trainingseinheiten absolviert beim VfL. Er wurde unter der Woche gegen Bad Wörishofen in der 72. Minute für Felix Mailänder eingewechselt, fehlt aber am Sonntag gegen seinen Ex-Verein, wie Kauferings Trainer auf Nachfrage informiert. Franco Simon hofft, dass Danowski dem Team mehr Stabilität geben kann. Das erste Saisonspiel gegen den TSV Bobingen war zwar überzeugend, doch in Bad Wörishofen war der Trainer nicht zufrieden mit der gezeigten Leistung beim 2:2.

Warum Dominik Danowski Mering verließ, für das er in der Vorbereitung noch spielte, dazu wollten die Verantwortlichen des SV Mering keine Details nennen. Bei der Partie am Sonntag kommt es im Übrigen auch zu einem Wiedersehen mit einem früheren Spieler für den VfL Kaufering. Yusha Venos schürte vergangene Saison noch die Fußballschuhe für den VfL. Bei Mering, das einen großen Umbruch erlebte und mit drei Siegen überraschend gut in die neue Saison startete, überzeugte er bislang.