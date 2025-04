Kauferings Trainer Franco Simon: Wir haben in Ehekirchen etwas gutzumachen

Rechnerisch hat der VfL Kaufering durchaus noch die Chance, sich in der Fußball-Landesliga den direkten Klassenerhalt zu sichern. Realistisch gesehen, ist es aber denkbar unwahrscheinlich. In den noch ausstehenden sieben Spielen geht es vor allem darum, den direkten Abstieg zu vermeiden. Dazu ist aber ein anderes Auftreten als zuletzt gegen Aystetten nötig. Auch VfL-Trainer Franco Simon will am Sonntag, in Ehekirchen, Wiedergutmachung.

