Beim Bezirksligisten VfL Kaufering ist die Trainerfrage erst mal geklärt

Jetzt ist es offiziell: Alexander Wagner wird den VfL Kaufering auf jeden Fall bis zur Winterpause trainieren. Nach der Trennung von Franco Simon hatte Wagner, zunächst Co-Trainer, auf den „Chefsessel“ gewechselt und bislang kann der junge Coach in der Fußball-Bezirksliga eine prima Bilanz vorweisen. Am Sonntag, bei der SpVgg Langerringen, kann er diese noch ausbauen.

Ärgerlich war das Unentschieden für den VfL Kaufering gegen Wiggensbach im vergangenen Heimspiel. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir einfach zu viele Chancen vergeben“, blickt Wagner zurück. Trotzdem: Seit drei Spielen ist der Coach mit seinem Team nun ungeschlagen und kann auf jeden Fall bis zur Winterpause die Serie ausbauen. „Ich hatte ein Gespräch mit unserem Sportlichen Leiter Uli Stengelmair und wir sind so verblieben, dass ich auf jeden Fall bis dahin weitermache“, verrät Wagner - danach werde man sehen.

Alex Wagner wird nicht als Spielertrainer agieren

Für ihn bedeutet es nun vom Spielfeld an die Seitenlinie zu wechseln. „Ich bin noch ein relativ junger Trainer, da geht es nicht, wenn ich auch spiele“, erklärt er. Im Training mache er mit, doch beim Spiel will er sich darauf konzentrieren, von Außen die Fäden zu ziehen. „Es macht unheimlich viel Spaß, auch im Training. Es ist eine sehr erwachsene Mannschaft, alle sind immer voll dabei.“ Er jedenfalls freue sich sehr, als Trainer in Kaufering weitermachen zu können.

Auch wenn es für den kommenden Spieltag nicht so gut aussieht: Neben dem Langzeitverletzten Noel Simonek und Urlauber Felix Mailänder wird er vermutlich noch auf weitere Stammspieler verzichten müssen. „Uns hat eine richtige Grippewelle erwischt, aber ich hoffe, dass einige doch rechtzeitig wieder so gesund werden, dass sie spielen können“, sagt Wagner. „Ich werde einige Umstellungen vornehmen müssen, aber unser Kader ist groß genug“, ist er dennoch zuversichtlich.

Der Gastgeber kämpft um den Klassenerhalt

Nach der Rückkehr in die Bezirksliga kämpft das Team um den Klassenerhalt. Zwar liegt die Spielvereinigung auf dem ersten Relegationsplatz, ist aber punktgleich mit dem Tabellenzwölften und damit keineswegs abgeschlagen. Im Gegensatz zu den Kauferingern gehen die Gastgeber allerdings mit einer Hypothek in die Partie: in den vergangenen drei Spielen holte die Mannschaft nur ein Unentschieden, der VfL dagegen wird weiter alles tun, um unter Trainer Wagner ungeschlagen zu bleiben. Ein Remis reicht allerdings nicht, will der Landesliga-Absteiger den beiden Top-Teams noch Druck machen: Inzwischen beträgt der Rückstand zehn, beziehungsweise neun Punkte - in Langerringen muss also ein Sieg her.