Endlich zwei Siege in Folge und der erste Heimsieg in diesem Jahr, das war das Ziel von Kauferings Trainer Franco Simon für das Spiel gegen Aystetten. Dieses Ziel hätte sein Team kaum weiter verfehlen können: Mit 1:7 kassierte der VfL eine herbe Klatsche in der Fußball-Landesliga, während die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt punkten.

