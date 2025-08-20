Der VfL Kaufering dreht nach einer miserablen ersten Hälfte noch mal auf

Zwei Gesichter hat der VfL Kaufering in der Partie der Fußball-Bezirksliga gegen die Spielvereinigung Kaufbeuren gezeigt: Nach einer miserablen ersten Hälfte präsentierte sich die Elf von Trainer Franco Simon in der zweiten wie verwandelt und hatte am Ende Pech, dass es nur ein Punkt wurde. Bereits am Sonntag geht es für die Kauferinger weiter, dann sind sie ab 15 Uhr in Egg an der Günz zu Gast.

„Wacht mal auf“ forderte Franco Simon seine Spieler nach knapp zehn Minuten auf, zunächst allerdings vergeblich. Kaufering wurde in den ersten Minuten von den Gästen förmlich überrannt und kam kaum aus der eigenen Hälfte. Viele Fehlpässe, falsche Entscheidungen, unnötige Dribblings und verlorene Zweikämpfe brachte die Kauferinger immer wieder in höchste Not. Ganz brenzlig war es schon nach fünf Minuten gewesen, als VfL-Keeper Michael Wölfl nach einem Alleingang mit einer Glanzparade rettete.

Kaufering kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus

Die gelungenen Angriffe - zumindest bis zum Sechzehner - und die Torschüsse der Gastgeber ließen sich in der ersten guten halben Stunde an einer Hand abzählen - insofern war der Führungstreffer der Gäste verdient, wenn auch glücklich. Der Schuss des Kaufbeurers ging an die Latte, von dort prallte der Ball Wölfl auf den Rücken und ging über die Linie. Etwas Hoffnung machten nur die letzten gut fünf Minuten vor der Pause, als Kaufering etwas aktiver war.

Doch genau diesen Schwung nahm das Team von Franco Simon mit - Kaufering war nicht wiederzuerkennen. Keine Minute war in der zweiten Hälfte gespielt, da bediente Florian Bucher mustergültig Manuel Detmar und der behielt allein vor dem Keeper die Nerven: 1:1. Kaufering machte weiter Druck, hätte schnell das 2:1 nachlegen können, doch Kaufbeurens Keeper rettete mehrmals hervorragend. Dann war es wieder Manuel Detmar, der in der 63. Minute erst den Freistoß herausholte, und diesen dann aus rund 20 Metern herrlich direkt verwandelte.

Kurz vor Schluss fliegen noch zwei Spieler mit Rot vom Platz

Kaufbeuren ließ aber nicht locker, die Partie wurde hitziger und in der 86. Minute flogen Kauferings Dominik Danowski und Kaufbeurens Maximilian Nieberle nach einer Rudelbildung mit Rot vom Platz. Pech für Kaufering: Der nicht immer sicher wirkende Schiedsrichter gab in der 90. Minute noch Elfmeter für die Gäste, den diese zum 2:2-Ausgleich nutzten. „Das war natürlich ärgerlich“, räumte Franco Simon ein, sei aber nicht mehr ändern.

Weiter geht es für den VfL am Sonntag, dann ist Simon mit seinem Team in Egg an der Günz zu Gast. Der letzte Vergleich der beiden Teams liegt noch nicht lange zurück - allerdings war es nur ein Testspiel: Im Februar hatte sich der SV Egg in Kaufering mit 3:1 durchgesetzt - allerdings ist ein Punktspiel etwas ganz anderes und bei beiden Teams hat sich einiges getan. „Es wird sicher nicht einfach, aber wir werden versuchen, von Beginn an eine Leistung zu zeigen, wie gegen Kaufbeuren in der zweiten Halbzeit“, so Simon. „Es ist klar, dass wir uns fußballerisch steigern müssen“, räumte der Coach ein, doch nach den zwei verschenkten Punkten am Mittwochabend sollen eben am Sonntag die drei nachgeholt werden.