Der VfL Kaufering muss sich gegen Wiggensbach mit einem Punkt begnügen

Seit drei Spielen ist der VfL Kaufering in der Fußball-Bezirksliga ohne Niederlage - gegen den FC Wiggensbach wäre für das Team von Trainer Alex Wagner allerdings mehr drin gewesen, als der eine Punkt. Die beiden Treffer beim 1:1 fielen dabei innerhalb von nur zwei Minuten und das jeweils vom Elfmeterpunkt.

Nach dem Trainerwechsel hatte es für die Kauferinger zwei Siege in Folge gegeben, ein dritter war durchaus in Reichweite, denn über die gesamten 90 Minuten gesehen, war der VfL die bessere Mannschaft. Das Problem war diesmal aber wieder die Chancenverwertung. In der Anfangsphase waren beide Teams vor allem darauf bedacht, den Gegner nicht durch leichte Fehler ins Spiel kommen zu lassen. Dabei zeigte sich, dass die Kauferinger in der Abwehr bedeutend stabiler agierten. Auch wenn Wiggensbach mit der ersten Ecke die erste Strafraumszene hatte - wirklich gefährlich war es nicht.

Kaufering übernimmt immer mehr das Kommando

Nach etwa 20 Minuten kamen auch die Gastgeber in der Offensive mehr zum Zug. Kaufering bestimmte nun die Partie - nur bei unsauberen Pässen ergab sich für Wiggensbach die eine oder andere Möglichkeit, doch spätestens bei Keeper Michael Wölfl war Endstation. Auf der anderen Seite gab es einige Szenen der Hausherren, die mit Applaus bedacht wurden, nur das Tor wollte einfach nicht fallen. Weder Bastian Dillinger noch Manuel Detmar kamen wirklich gut zum Abschluss, immer wieder war ein Wiggensbacher noch da. Aber es schien nur eine Frage der Zeit, wann Kaufering in Führung gehen würde.

Nach der Pause starteten die Gastgeber sehr gut in die zweite Halbzeit und überzeugten mit guten Kombinationen. So auch in der 64. Minute: Bastian Dillinger und Manuel Detmar hebelten die Abwehr mit einem schönen Doppelpass aus, doch der Gäste-Keeper hielt den Schuss von Dillinger. Der setzte jedoch nach und wurde dabei im Strafraum gefoult: Elfmeter für Kaufering. Ganz sicher verwandelte Florian Bucher zum 1:0 und nun schien der Bann gebrochen.

Nach zwei Minuten kassiert Kaufering den Ausgleich

Ein Irrtum: Vom Anstoß weg kam der Ball in den Kauferinger Strafraum, eine unglückliche Aktion - schon zeigte der nicht immer sichere Schiedsrichter auf der anderen Seite auf den Elfmeterpunkt - und nach nur zwei Minuten war die Kauferinger Führung wieder dahin. Der schnelle Ausgleich machte den Hausherren anfangs sichtbar zu schaffen, dann aber fingen sie sich wieder - mussten sich am Ende jedoch mit dem einen Punkt zufriedengeben.