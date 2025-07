Auch wenn es sich in der Tabelle der Fußball-Landesliga noch nicht widerspiegelt: Der VfL Kaufering macht Fortschritte. So sieht es jedenfalls Trainer Franco Simon und er will am Samstag diesen Trend bestätigen. Ab 14 Uhr ist mit Cosmos Aystetten der obere Tabellennachbar in Kaufering zu Gast, und Simon will in dieser Partie gleich zwei Ausrufezeichen setzen.

