Neuer Trainer für die Heimerer Schulen Baskets Landsberg

Nach drei Jahren als verantwortlicher Trainer der Heimerer Schulen Baskets Landsberg hat Przemyslaw Migala entschieden, sich vorerst als Basketballcoach zurückzuziehen. Rechtzeitig zum Start der Vorbereitung auf die neue Saison der Heimerer Schulen Baskets in der Bezirksoberliga Süd hat die DJK Landsberg nun einen neuen Headcoach gefunden. Vor wenigen Tagen hat Jermaine Julian Paulus – vielen Basketballfans noch unter seinem Geburtsnamen Jermaine Julian Lippert bekannt – das Traineramt übernommen.

Der neue Trainer hat in Landsberg ein Unternehmen gegründet

Paulus, der vor zwei Jahren in Landsberg ein Metallbauunternehmen gegründet hat und in Kürze auch mit seiner Familie nach Landsberg umziehen wird, bringt viel Erfahrungen aus dem Profi- und dem US-College-Basketball mit, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Seine Spielerlaufbahn begann er in der U16 des TSV Grünwald. Es folgten Stationen in der FC Bayern Jugend (NBBL/ProA) und bei MTSV Schwabing in der NBBL und in der 1. Regionalliga, bevor er 2011 in die USA ans Sheridan College (Wyoming) wechselte. Anschließend ging er für zwei Jahre an die University of Detroit Mercy, wo er Psychologie studierte und in der NCAA Division I, der höchsten College Liga, spielte. 2014 kehrte Jermaine zurück nach München. Die nächsten Jahre prägte er als Leistungsträger maßgeblich die Regionalliga-Kader von TSV Oberhaching, BC Hellenen München und erneut MTSV Schwabing. 2024 beendete Jermaine Paulus seine aktive Karriere.

Erfahrungen als Trainer sammelte Paulus bisher im Jugendbereich und in der Talentförderung bei den Vereinen, bei denen er auch als Spieler aktiv war. Bei seiner ersten Station als Trainer im Seniorenbereich möchte Paulus als Headcoach der DJK Landsberg möglichst viel seiner Erfahrung als Spieler an das Team weitergeben und vor allem junge Talente fördern, dabei gleichzeitig die Mannschaft sowohl taktisch als auch mental weiterentwickeln. Bereits bei den ersten Trainingseinheiten bei der DJK Landsberg war seine Spielphilosophie laut Pressemeldung klar zu erkennen: Durch schnelles Umschalten aus einer konsequenten Defense heraus und eine breite Spielanlage Löcher in die Verteidigung der Gegner reisen, um so in gute Abschlusssituationen zu kommen.

Die Punktrunde beginnt mit einem Auswärtsspiel in München-Forstenried

Der 47-jährige Przemyslaw Migala spielte seit 2010 für die Heimerer Schulen Baskets. „Die DJK Landsberg bedankt sich bei Miga, wie ihn seine Freunde liebevoll nennen, für die geleistete Arbeit und hofft, ihn an andere Stelle weiter an den Verein binden zu können“, teilt der Verein in der Pressemeldung mit. Der Start in die Punktrunde der Bezirksoberliga Süd ist für die Landsberger am Sonntag, 5. Oktober, um 17 Uhr beim TSV München-Forstenried. Das erste Heimspiel findet dann am Samstag, 11. Oktober, um 19 Uhr in der Hipper-Halle gegen BC Hellenen München 2 statt. (AZ)