Kauferings Floorballer geben den Vorteil in der Relegation aus der Hand

Hatten die Kauferinger Floorballer die Play-down-Serie gegen den Liga-Konkurrenten München noch nach zwei Spielen für sich entscheiden können, so müssen sie gegen den Zweitligisten DHfK Leipzig in ein drittes Spiel. Hatten sich die Kauferinger zu Hause noch mit 6:3 durchsetzen können, unterlagen sie am Samstagabend auswärts mit 1:3. Erst am Sonntag wird sich entscheiden, welches der beiden Teams in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga Floorball antreten wird.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipzig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis