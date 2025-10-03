Die Red Hocks Kaufering sind bei den Eisbären Berlin gefordert

Am Samstag müssen die Red Hocks Kaufering, die die ersten beiden Saisonspiele in der 2. Floorball-Bundesliga Süd/0st gewinnen konnten, erstmals auswärts ran. Gegner ist Berlin. Entsprechenden Rückenwind nimmt die Mannschaft mit. Verteidiger Marco Tobisch und sein Team sind sehr gespannt auf das allererste Duell mit den Berlinern: „Mit den Eisbären treffen wir auf einen großen Namen im Sport und gleichzeitig einen großen Unbekannten“, so Tobisch. Vorhersagen zu treffen, falle schwer. Das Team aus der Bundeshauptstadt unterlag zum Saisonauftakt knapp gegen Ingolstadt, trotzten dann aber den favorisierten Black Wolves aus Dessau ein enges Spiel ab, das schlussendlich nur mit 5:6 verloren ging. Sein Team stelle sich auf ein hartes Auswärtsspiel ein, schaut Kauferings Trainer Henrik Nordström voraus: „Ich erwarte von uns, dass wir auf Basis jener Sachen, die wir beim 9:0 gegen Quedlinburg gut gemacht haben, den nächsten Schritt erreichen. Es geht darum, alles zu geben und drei Punkte nach Hause zu bringen.“ (AZ)

