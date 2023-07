Triathlet aus Dießen siegt beim Heimspiel am Ammersee

Plus Triathlet Jules Rau aus Dießen liefert sich beim Ammersee-Triathlon ein packendes Duell mit seinem Kontrahenten und profitiert von dessen Fauxpas.

Nach der zweijährigen Corona-Pause war das Teilnehmerfeld beim Ammersee-Triathlon im Vorjahr mit 250 Startern noch überschaubar. Bei der 23. Auflage des Traditionswettbewerbs in Dießen durfte sich der ausrichtende SC Riederau heuer über eine größere Zahl an Startern und den Erfolg eines Lokalmatadoren freuen.

Über 400 Ausdauersportler absolvierten bei sommerlich heißen Bedingungen auf den verschiedenen Strecken den Dreikampf. „Damit sind wir sehr zufrieden“, strahlte Orga-Leiter Jörg Fürtig vom SCR mit der Sonne um die Wette, die aber erst zum Ende ihre volle Strahlkraft entfaltete. „Anfangs war es bewölkt, deshalb war es auch keine Hitzeschlacht, eigentlich war es ideal“, urteilte Fürtig. „Besonders freut mich, dass viele in den Jugendwettbewerben dabei waren“, war Fürtig von der Starterqualität und den steigenden Zahlen im Nachwuchs angetan. Für zusätzlich positive Stimmung beim Ausrichter sorgte der Sieg eines Lokalmatadoren in der Eliteklasse. Jules Rau vom SC Riederau war der Schnellste auf der 750-Meter-Schwimmstrecke im über 22 Grad warmen Ammersee, den 20,5 Kilometern auf dem Rad und den abschließenden fünf Kilometern Lauf durch die Garten- und Sportanlage des Ammersee-Gymnasiums.