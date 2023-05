Unwetter stoppt die Fußballerinnen des MTV Dießen

Die Partie der Fußballerinnen des MTV Dießen bei Saaldorf endet nach 60 Minuten wegen eines Gewitters. Nun muss das Sportgericht entscheiden.

Ausgesprochen ärgerlich verlief der vergangene Spieltag für die Fußballerinnen des MTV Dießen in der Bezirksoberliga: Sie machten die weite Fahrt nach Saaldorf umsonst, da die Partie nach 60 Minuten abgebrochen werden musste. Jetzt entscheidet das Sportgericht. Fast 200 Kilometer waren die Dießener Fußballerinnen – einfach – unterwegs, und mussten sich am Ende ohne Ergebnis wieder auf den Rückweg machen.

Sowohl die Gastgeberinnen als auch die MTV-Damen mussten personell viele Ausfälle kompensieren. Den Damen des SV Saaldorf gelang das in der ersten Halbzeit deutlich besser – verdient führte die Heimelf zur Pause mit 1:0. Im zweiten Abschnitt meldete sich der MTV im Spiel zurück. Dießen agierte zielstrebiger und druckvoll nach vorne. Nach einem schönen Angriff setzte sich Zoe Klein durch und jagte den Ball unhaltbar ins Tor zum 1:1-Ausgleich.

Schiedsrichter bricht die Partie des MTV Dießen ab

In der 60. Spielminute unterbrach ein heftiges Gewitter die Partie. Beide Teams warteten gemeinsam darauf, dass sich das Wetter beruhigt. Der SV Saaldorf versorgte Dießens Spielerinnen mit Wärmejacken und Getränken, beide Teams trugen die Situation mit Fassung und wollten das Spiel unbedingt zu Ende bringen. Die Statuten ließen aber keine längere Unterbrechung als 45 Minuten zu. Der Schiedsrichter entschied auf Abbruch, alles Weitere liegt nun beim Sportgericht. „Natürlich extrem ärgerlich bei einer so weiten Auswärtsfahrt und zwei Dritteln absolvierter Spielzeit,“ haderte MTV-Coach Nico Weis. Viel wichtiger aber: „Wir wünschen der Torhüterin des SV Saaldorf gute Besserung.“ Sie war in der zweiten Halbzeit umgeknickt und musste verletzt ausgewechselt werden. (AZ)

MTV: Müske, Baur, Bauer, Stemmer, Schultheiß, Stapff, Breitenberger, Hack, Klein, Bichler, Zenker.

