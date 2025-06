U13-Mädchen der Lechrain Volleys holen Bronze bei der oberbayerischen Beach-Meisterschaft

Gleich drei Teams der Lechrain Volleys (LRV) waren bei der oberbayerische Meisterschaft der U13-Mädchen am Start. Sie belegten am Ende die Plätze 3, 5 und 11 von insgesamt 16 Mannschaften - trotz wenig Training im Sand. Bei etwas mehr Fortune wäre sogar noch mehr drin gewesen.

Bei idealen Bedingungen richteten die Lechrain Volleys die Meisterschaft aus und schickten mit Mathilda Gese/Sophia Missal, Ema Bejtic/Neva Kinski und Pia Schmalz/Anna-Lena Losert drei Teams ins Rennen - die jedoch alle mit einer Niederlage ins Turnier starteten. Dennoch war noch alles möglich. Das nutzten Pia Schmalz und Anna-Lena Losert mit einem 3-Satz-Sieg gegen das an Nummer vier gesetzte Duo des TV Lenggries. Auch Bejtic/Kinski zogen mit einem deutlichen Zwei-Satz-Sieg in die nächste Runde ein. Nur für Gese/Missal war Endstation, sie fanden einfach nicht ihren Rhythmus.

Im Vierteilfinale setzten sich Bejtic/Kinski erneut deutlich durch und mit zunehmender Spieldauer klappte die Abstimmung immer besser, schließlich haben die Lechrain Volleys zuvor wenig im Sand trainiert, zudem spielt das Duo erstmals zusammen. Eine denkbare knappe Niederlage mussten Schmalz/Losert hinnehmen, doch im Spiel im Platz fünf setzten sie sich wieder durch.

Duo der Lechrain-Volleys muss im Spiel um Platz drei nicht mehr antreten

Die beiden Halbfinalspiele waren eine Werbung für Beach-Volleyball. Beide Spiele wurden erst im dritten Satz entschieden. Bejtic/Kinski hatten es mit dem Turnierfavoriten Heyland/Wilhelm (Dachau) zu tun. Die LRV-Mädchen kämpften sehenswert und gewannen den ersten Satz 15:10, doch dann konnten sie das Niveau nicht ganz halten, während die Dachauerinnen den Druck erhöhten. So unterlagen die LRV-Mädchen knapp mit 1:3 - und gewannen kampflos Bronze, da die Gegnerinnen verletzungsbedingt absagen mussten. Nun heißt es in den nächsten Wochen nochmal ordentlich trainieren bis zu den Bayerischen Meisterschaften. Wer weiß, wer dann am Ende ganz oben auf dem Siegerpodest steht. (AZ)