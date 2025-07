Duo der Lechrain Volleys ist bayerischer Vizemeister im Beach-Volleyball

Dieses Team hatten bei der bayerischen Meisterschaft im Beach-Volleyball der U13 nur wenige auf der Rechnung - schließlich hatten Ema Bejtic und Neva Kinski von den Lechrain Volleys zuvon nur bei zwei Turnieren zusammengespielt und kaum Beach-Erfahrung. Doch die beiden sorgten bei der Bayerischen für die große Überraschung.

Das lag auch daran, dass Trainer Stefan Huber extra zusätzliche Trainingseinheiten im Sand angesetzt hatte, was sich auszahlte. Zunächst mussten sich Bejtic/Kinski in einer der stärksten Vorrundengruppen gegen die an Nummer drei und sechs gesetzten Teams durchsetzen. Nach einem jeweils nervösem Beginn gewann das LRV-Duo aber zweimal mit 2:0 und stand damit automatisch im Viertelfinale. Der Gegner dort lautete wie schon bei der schwäbischen Meisterschaft Haas/Varinac vom SV Lohhof. Erneut startete das LRV-Duo nervös. konnte dann aber die Tipps von Trainer Huber umsetzen, und gewann schließlich verdient.

Im Halbfinale zeigen die LRV-Mädchen ihr bestes Spiel

Im Halbfinale wartete dann das Duo Lilien Aho (VSC Donauwörth) und Emma Nechita (ASV Dachau). Dieses Team sollte sich als „schwerer Brocken“ erweisen, doch Ema und Neva zeigten ihr bestes Spiel in diesem Turnier. Erneut gerieten sie zunächst in Rückstand, erst Mitte des ersten Satzes konnten sie sich auf die Gegnerinnen einstellen und gewannen schließlich klar mit 2:0 - beide standen im Finale. Beide gaben, angefeuert von den mitgereisten Fans, nochmal alles, wurden aber im ersten Satz mit 8:15 regelrecht vom Favoritenduo Heyland/Wilhelm überrollt. Einerseits schwanden die Kräfte, andererseits musste man neidlos anerkennen, dass die Dachauerinnen absolut fehlerlos spielten. Im zweiten Satz lief es dann viel besser und nach einer Aufholjagd des LRV-Duos stand es wieder 11:11, am Ende reichte es dann nicht ganz. Die Niederlage schmerzte Ema und Neva natürlich, doch Trainer Stefan Huber war „super zufrieden“. (AZ)