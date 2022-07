Im Inselbad in Landsberg findet der eSport-Cup statt

Die Sparkasse Landsberg-Dießen richtet zum zweiten Mal den eSport-Cup aus. Am Samstagnachmittag geht es im Landsberger Inselbad los.

Im Inselbad in Landsberg findet am Samstag zum zweiten Mal der „eSport-Cup“ der Sparkasse Landsberg-Dießen statt. Beginn ist um 14 Uhr – dann wollen die Premierengewinner ihren Titel verteidigen.

Insgesamt 32 Teams sind am Start, gespielt wird Fifa 22, und zu gewinnen gibt es auch etwas: Insgesamt 1000 Euro Preisgeld werden vergeben. Mit dabei sind auch Christoph Häckl und Oliver Schmalfuß, die das erste Turnier gewonnen haben.

Auf der Terrasse des Inselbads werden vier Spielstationen aufgebaut sein, zudem eine auf einer Bühne. „Dort findet das Finale statt“, sagt Stephan Sieg von der Sparkasse Landsberg-Dießen. Für die Besucherinnen und Besucher des Inselbads besteht jederzeit die Möglichkeit, den Spielern über die Schulter zu sehen.

E-Gaming hat sich immer mehr in der Jugendkultur verankert

E-Gaming, der professionelle Wettstreit in Computer- und Videospielen, hat sich in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil in der Jugendkultur verankert. Der Erfolg des Sports hat sich mittlerweile bis nach Europa ausgebreitet. Ob als Spieler bei einem E-Sport-Event oder als Zuschauer oder Zuschauerin bei der Liveübertragung des Lieblingsteams – der digitale Sport findet großen Anklang. Den Spielern erlaubt E-Sport, in eine neue Rolle, etwa die des Lieblingsfußballers, zu schlüpfen. Um im Wettkampf erfolgreich zu sein, werden gute motorische Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine gute Hand-Augen-Koordination und Reaktionsgeschwindigkeit, vorausgesetzt. (AZ)

