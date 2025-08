Manuel Müller verlängert Vertrag beim HC Landsberg

Mit Manuel Müller bleibt ein weiteres Eigengewächs ein Riverking. Der 21-jährige Stürmer aus dem Nachwuchs des HC Landsberg blickt auf eine nicht ganz einfache Saison zurück, die er jedoch in den Playoffs noch gut abschließen konnte, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Er erzielte in der vergangenen Saison zwar nur zwei Punkte, entwickelte sich aber zu einem sehr wertvollen Teamspieler. Müller geht damit bereits in seine vierte Saison im Seniorenbereich. Dabei konnte er bislang 23 Spiele in der Oberliga und 56 Spiele in der Bayernliga absolvieren.

„Manuel ist ein echtes Eigengewächs, der es in der vergangenen Saison arbeits- und gesundheitsbedingt nicht immer leicht hatte, sich aber gegen Ende der Saison wieder in eine gute Form gebracht hat. Das zeigt, dass er wirklich viel Ehrgeiz und Charakter besitzt. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt“, wird HCL-Vizepräsident Michael Grundei zitiert.

Landsbergs Trainer Martin Hoffmann lobt Manuel Müllers Kampfgeist

Trainer Martin Hoffmann: „Manu hat sich in der vergangenen Saison die Dinge, die wir mit ihm besprochen haben, wirklich sehr zu Herzen genommen. Er kämpft und rackert um jede Scheibe und wurde so, als es gegen Ende der Saison wirklich um etwas ging, zu einem wertvollen Teil der Mannschaft. Ich wünsche mir, dass er auch in der kommenden Saison hart an sich arbeitet – dann wird er sich sicherlich noch einmal ein gutes Stück weiterentwickeln.“

„Nachdem es im vergangenen Jahr wirklich schwer für mich war, will ich dieses Jahr von Anfang an in Schwung kommen. Ich werde mich dafür auch voll reinhauen. Wir sind einfach ein super Team, das sich blendend miteinander versteht und für das es sich lohnt, immer alles zu geben. Ich glaube, wir haben richtig viel Herz und wollen unseren Fans auch weiterhin zeigen, dass wir uns wirklich für Landsberg zerreißen“, sagt Manuel Müller.“ (AZ)