Abgang und Absage beim HC Landsberg

Abwehrspieler Leon Lilik wechselt in die DEL2. Wie die Riverkings auf die personelle Schwächung reagieren. Wegen der Corona-Pandemie fällt eine weitere Partie aus.

Das Angebot war einfach zu verlockend: Ein Verteidiger des HC Landsberg hat das Angebot eines DEL2-Vereins angenommen, in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga aufzulaufen. Er wird dafür von Augsburg in den Norden von Bayern umziehen.

Leon Lilik sagt auf LT-Nachfrage, das Angebot habe sich „spontan ergeben“ und er habe nicht gezögert, das Angebot anzunehmen. „Die vergangenen zehn Jahre habe ich auf so eine Chance hingearbeitet“, äußert der 26-jährige Sportprofi, der zu den Selber Wölfen wechselt. Der Verein steht derzeit am Tabellenende der Liga. Lilik wird für die neue Aufgabe nach Nordbayern umziehen, um mit dem Team trainieren zu können. Mit dem sportlichen Aufstieg verbunden sind auch mehr Partien und längere Wege zu den Auswärtsspielen. Lilik will sich in der DEL2 durch einfaches und körperlich robustes Spiel etablieren, sagt er. Der Verteidiger war vor dieser Saison zu den Riverkings gewechselt.

Über eine Förderlizenz war Leon Lilik als 17-Jähriger schon bei einem DEL2-Team, spielte da aber meist in der Oberliga. Er stammt aus dem Nachwuchs der Frankfurter Löwen. Lilik hatte bereits in der Oberligasaison 2014/15 das Trikot der Selber getragen. Er stand zudem in der Vergangenheit schon für Hannover, Leipzig und Essen auf dem Eis. Seine Frau Elena Lilik wurde im vergangenen Jahr Weltmeisterin und Vizeweltmeisterin im Kanuslalom.

Die Riverkings haben dem Verteidiger den Wunsch nach Freigabe erfüllt und wünschen ihm „alles Gute für seine weitere sportliche und private Zukunft“, heißt es in einer Pressemitteilung. HCL-Vizepräsident Gerhard Petrussek sagt: „Leon ist ein super Typ und feiner Kerl. Er ist offen mit diesem Anliegen auf uns zugekommen und wir haben schweren Herzens zugestimmt. Natürlich wollen wir ihm die Chance, DEL2 zu spielen, nicht verbauen.“

HC Landsberg sucht nach Ersatz

Der HCL will sich nun auf dem Markt nach möglichen Verstärkungen für die Abwehr umsehen. „Wir sind aber mit Ondrej Nedved, Dennis Neal, Tobi Wedl, Dominic Erdt, Markus Jänichen und Benedikt Jiranek, sowie dem einen oder anderen Spieler aus dem Nachwuchsbereich in diesem Bereich bereits gut aufgestellt“, ist der Vizepräsident überzeugt.

Vor Herausforderungen stellt den HCL auch die Corona-Pandemie. Um 20 Uhr sollten am Freitag die Höchstadt Alligators in Landsberg gegen die Riverkings antreten. Doch daraus wird nichts. „Bei Höchstadt gibt es mehrere Corona-Fälle“, teilt Landsbergs Pressesprecher Joachim Simon mit. Die Gäste müssen die Partie absagen. Jetzt sei man vonseiten des Verbands auf der Suche nach einem anderen Gegner für den HC Landsberg. Wann feststeht, ob und gegen wen die Landsberger am Freitag ihr Heimspiel austragen können, könne man noch nicht sagen, so Simon. „Wir müssen jetzt einfach abwarten.“

Diese Zwangspause wäre bitter für den HCL. Musste man doch nach dem sensationellen 5:4-Erfolg gegen Memmingen nach Verlängerung am vergangenen Freitag bereits am Sonntag eine Pause einlegen. Die Partie beim SC Riessersee war ausgefallen und kein Ersatzgegner gefunden worden. Dieser Spieltag war komplett ausgefallen. Für die Riverkings und ihren neuen Trainer Sven Curmann heißt es abwarten. Geplant ist, dass der HCL am Sonntag in Lindau antritt.