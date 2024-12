Auf den HC Landsberg warten zwei kampfstarke Teams

Zwei Siege in Folge hat der HC Landsberg zuletzt in der Eishockey-Bayernliga eingefahren. Darunter ein beeindruckendes 4:3 gegen den Tabellenzweiten Waldkraiburg. Mit Miesbach am Freitag und Klostersee am Sonntag zu Hause stehen zwei Gegner an, die viel Erfahrung aufweisen können. Am Sonntag sind auch besondere Maßnahmen geplant, da die Partie als Hochrisikospiel eingestuft wurde.

