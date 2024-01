Eishockey

vor 16 Min.

Auf den HC Landsberg wartet ein Kontrastprogramm

Zu Hause musste sich der HC Landsberg (dunkle Trikots) Spitzenreiter Erding mit 2:8 geschlagen geben. Am Freitag steht das Rückspiel an.

Plus Für den HC Landsberg steht der Endspurt in der Eishockey-Bayernliga an. Am Freitag geht es nach Erding, am Sonntag, gegen Pfaffenhofen, lädt der HCL zum Blaulichttag ein.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es ist das letzte Wochenende in der Vorrunde mit zwei Spielen für den HC Landsberg. Dabei erwartet die Riverkings ein Kontrastprogramm: Am Freitag geht es zum überragenden Spitzenreiter nach Erding, am Sonntag erwarten Trainer Martin Hoffmann und sein Team den Vorletzten aus Pfaffenhofen. In der Tabelle spitzt sich der Kampf um die Play-off-Plätze zu.

Unbedingt Platz sieben vermeiden, das hatte Martin Hoffmann als Ziel vorgegeben. Denn dieser siebte Platz würde die Pre-Play-offs bedeuten und im schlimmsten Fall die Play-downs, sollte man die Best-of-Three-Serie verlieren. Doch auch im Falle eines Siegs stünden die Karten nicht gut. "Dann würden wir in den Play-offs gegen den Ersten oder Zweiten antreten", sagt Hoffmann und ein schnelles Ausscheiden sei zu befürchten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen