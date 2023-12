Aufholjagd des HC Landsberg gegen Buchloe wird nicht belohnt

Plus Im Derby der Eishockey-Bayernliga gegen Buchloe legt der HC Landsberg einen katastrophalen Start hin. Die Riverkings geben wichtige Personalie bekannt.

Die erste Chance, sogenannte Big Points einzufahren, haben die Landsberg Riverkings in der Eishockey-Bayernliga vergeben. Gegen den Nachbarn Buchloe musste sich der HCL am Ende mit 5:6 geschlagen geben. Zwar zeigten die Gastgeber ab dem zweiten Drittel eine tolle Moral, ihren Fehlstart konnten sie dennoch nicht mehr wettmachen.

Der HC Landsberg stürzte seine Fans unter den über 1000 Besuchern kurz vor Weihnachten in ein Wechselbad der Gefühle: Nach dem ersten Drittel von der eigenen Mannschaft zurecht maßlos enttäuscht, sahen sie ab dem zweiten Abschnitt einen begeisternden Auftritt der Gastgeber, der aber nicht mehr belohnt wurde.