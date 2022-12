Eishockey

Auszeichnung für einen früheren Spieler des EV Landsberg

Plus Jim Johannson spielt 1986/87 für den EVL und wird vor Kurzem in die United States Hockey Hall of Fame aufgenommen. Sein Ex-Teamkollege Markus Weiss ist dabei.

Auch wenn die gemeinsame Zeit auf dem Eis beim EV Landsberg schon mehr als 35 Jahre zurückliegt, die Freundschaft hielt. „Die Freundschaft hat bis zuletzt gehalten“, sagt Markus Weiss. Und sie war so innig, dass Weiss vor Kurzem wenn auch nur für ein paar Tage in die USA reiste, als Jim Johannson in die United States Hockey Hall of Fame aufgenommen wurden. „Das war ein tolles Erlebnis“, sagt Weiss.

