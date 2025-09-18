Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Eishockey-Bayernliga: Das Testspiel des HC Landsberg in Lustenau ist für einen Spieler entscheidend

Eishockey

Vertrag oder nicht - für einen Spieler des HC Landsberg fällt am Freitag die Entscheidung

Am Freitag ist der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg zum Test beim EHC Lustenau zu Gast. Für einen Spieler der Riverkings ist es eine entscheidende Partie.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Gegen Memmingen zeigte der HC Landsberg ein prima Spiel und unterlag nur knapp. Am Freitagabend sind die Riverkings in Lustenau zu Gast.
    Gegen Memmingen zeigte der HC Landsberg ein prima Spiel und unterlag nur knapp. Am Freitagabend sind die Riverkings in Lustenau zu Gast. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Bereits in der vergangenen Saison war der HC Landsberg in der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga beim EHC Lustenau zu Gast. „Das war ein knappes Spiel“, blickt Riverkings-Coach Martin Hoffmann auf den 8:7-Erfolg damals zurück. Auch diesmal erwartet er wieder eine spannende Partie - allerdings muss Hoffmann auf einige Stammspieler verzichten. Und für einen wird sich nach der Partie entscheiden, wie es weitergeht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden