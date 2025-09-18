Vertrag oder nicht - für einen Spieler des HC Landsberg fällt am Freitag die Entscheidung

Bereits in der vergangenen Saison war der HC Landsberg in der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga beim EHC Lustenau zu Gast. „Das war ein knappes Spiel“, blickt Riverkings-Coach Martin Hoffmann auf den 8:7-Erfolg damals zurück. Auch diesmal erwartet er wieder eine spannende Partie - allerdings muss Hoffmann auf einige Stammspieler verzichten. Und für einen wird sich nach der Partie entscheiden, wie es weitergeht.
Eishockey
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden