Der HC Landsberg tritt beim Vizemeister der Eishockey-Bayernliga zum Test an

Drei Testspiele hat der HC Landsberg vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga absolviert, drei stehen noch bevor. Am Freitagabend sind die Riverkings in Königsbrunn zu Gast (20 Uhr), am Sonntag ist ab 18 Uhr Kufstein im Hungerbachdome zu Gast. Erstmals, seit Coach Martin Hoffmann in Landsberg ist, hat er dabei mehr Spieler zur Verfügung, als auf dem Spielberichtsbogen angegeben werden dürfen - was bedeutet das für den Landsberger Nachwuchs? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

