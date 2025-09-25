Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Eishockey-Bayernliga: Der HC Landsberg absolviert am Wochenende zwei Testspiele

Eishockey

Der HC Landsberg tritt beim Vizemeister der Eishockey-Bayernliga zum Test an

Erstmals geht HCL-Trainer Martin Hoffmann mit überzähligen Spielern in eine Saison der Eishockey-Bayernliga. Was das für die Nachwuchs-Spieler bedeutet.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Erstmals, seit er Trainer beim HC Landsberg ist, steht Martin Hoffmann in dieser Saison vor einem Luxus-Problem.
    Erstmals, seit er Trainer beim HC Landsberg ist, steht Martin Hoffmann in dieser Saison vor einem Luxus-Problem. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Drei Testspiele hat der HC Landsberg vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga absolviert, drei stehen noch bevor. Am Freitagabend sind die Riverkings in Königsbrunn zu Gast (20 Uhr), am Sonntag ist ab 18 Uhr Kufstein im Hungerbachdome zu Gast. Erstmals, seit Coach Martin Hoffmann in Landsberg ist, hat er dabei mehr Spieler zur Verfügung, als auf dem Spielberichtsbogen angegeben werden dürfen - was bedeutet das für den Landsberger Nachwuchs? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden