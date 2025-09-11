Eishockey-Bayernligist HC Landsberg muss bereits den ersten Ausfall verkraften

Ziemlich deutlich ist die Niederlage für den Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg im ersten Testspiel gegen Lindau ausgefallen - am Freitagabend, ab 20 Uhr, erwarten Trainer Martin Hoffmann und sein Team den nächsten Oberligisten. Dann ist der ECDC Memmingen im Hungerbachdome zu Gast - sicher keine einfachere Aufgabe, zudem gibt es beim HCL bereits den ersten Verletzten. Deutlich entspannter dürfte es für das Bayernliga-Team am Samstag werden, dann steht das Sommerfest des HCL an.
