Eishockey-Bayernligist HC Landsberg muss bereits den ersten Ausfall verkraften

Ziemlich deutlich ist die Niederlage für den Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg im ersten Testspiel gegen Lindau ausgefallen - am Freitagabend, ab 20 Uhr, erwarten Trainer Martin Hoffmann und sein Team den nächsten Oberligisten. Dann ist der ECDC Memmingen im Hungerbachdome zu Gast - sicher keine einfachere Aufgabe, zudem gibt es beim HCL bereits den ersten Verletzten. Deutlich entspannter dürfte es für das Bayernliga-Team am Samstag werden, dann steht das Sommerfest des HCL an.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

HC Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis