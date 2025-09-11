Icon Menü
Eishockey-Bayernliga: Der HC Landsberg bestreitet am Freitag ein Testspiel gegen Memmingen

Eishockey

Eishockey-Bayernligist HC Landsberg muss bereits den ersten Ausfall verkraften

Zum zweiten Testspiel in der Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga erwarten die Riverkings den Oberligisten Memmingen. Ein Spieler ist schon verletzt.
Von Margit Messelhäuser
    •
    •
    •
    In ersten Testspiel gegen Lindau hat es für den HC Landsberg (dunkle Trikots) am Ende doch noch eine deutliche Niederlage gegeben.
    In ersten Testspiel gegen Lindau hat es für den HC Landsberg (dunkle Trikots) am Ende doch noch eine deutliche Niederlage gegeben. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Ziemlich deutlich ist die Niederlage für den Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg im ersten Testspiel gegen Lindau ausgefallen - am Freitagabend, ab 20 Uhr, erwarten Trainer Martin Hoffmann und sein Team den nächsten Oberligisten. Dann ist der ECDC Memmingen im Hungerbachdome zu Gast - sicher keine einfachere Aufgabe, zudem gibt es beim HCL bereits den ersten Verletzten. Deutlich entspannter dürfte es für das Bayernliga-Team am Samstag werden, dann steht das Sommerfest des HCL an.

