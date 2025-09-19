Der HC Landsberg verbucht in Lustenau den ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die Bayernliga

Beim HC Landsberg hält die aufsteigende Form an. Musste sich der Eishockey-Bayernligist im ersten Testspiel dem Oberligisten Lindau noch deutlich mit 4:10 geschlagen geben, war die Niederlage gegen Memmingen mit 2:4 schon bedeutend knapper. Und beim EHC Lustenau gab es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team den ersten Sieg im Rahmen der Vorbereitung. Nach einem Rückstand setzten sich die Landsberger im Penaltyschießen noch durch. Für den Trainer gab es dabei wichtige Erkenntnisse.
