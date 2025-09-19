Icon Menü
Eishockey-Bayernliga: Der HC Landsberg gewinnt das Testspiel beim EHC Lustenau

Eishockey

Der HC Landsberg verbucht in Lustenau den ersten Testspielsieg in der Vorbereitung auf die Bayernliga

Beim EHC Lustenau holen die Riverkings einen 0:2-Rückstand auf. Den wichtigen Ausgleich erzielt der Kapitän auf eine für ihn ungewöhnliche Art.
Von Margit Messelhäuser
    Lars Grözinger (vorne) erzielte für den HC Landsberg im Penalty-Schießen den entscheidenden Treffer in Lustenau.
    Lars Grözinger (vorne) erzielte für den HC Landsberg im Penalty-Schießen den entscheidenden Treffer in Lustenau. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Beim HC Landsberg hält die aufsteigende Form an. Musste sich der Eishockey-Bayernligist im ersten Testspiel dem Oberligisten Lindau noch deutlich mit 4:10 geschlagen geben, war die Niederlage gegen Memmingen mit 2:4 schon bedeutend knapper. Und beim EHC Lustenau gab es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team den ersten Sieg im Rahmen der Vorbereitung. Nach einem Rückstand setzten sich die Landsberger im Penaltyschießen noch durch. Für den Trainer gab es dabei wichtige Erkenntnisse.

