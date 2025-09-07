Icon Menü
Eishockey-Bayernliga: Der HC Landsberg muss sich dem Oberligisten Lindau am Ende klar geschlagen geben

Eishockey

Trotz der deutlichen Niederlage zeigt der HC Landsberg im ersten Test ein gutes Spiel

Bis zum Start der Eishockey-Bayernliga hat der HC Landsberg noch Zeit. Die braucht das Team auch, obwohl das erste Testspiel gegen Lindau schon ordentlich war.
Von Margit Messelhäuser
    Landsbergs potenzieller Neuzugang Tom Callaghan (links) und Korbinian Benz trafen beim ersten Testspiel des HCL gegen Lindau.
    Landsbergs potenzieller Neuzugang Tom Callaghan (links) und Korbinian Benz trafen beim ersten Testspiel des HCL gegen Lindau. Foto: Thorsten Jordan

    Martin Hoffmann, Trainer des HC Landsberg, ist nicht dafür bekannt, etwas schönzureden. So hält sich seine Begeisterung nach dem ersten Testspiel des Eishockey-Bayernligisten gegen den eine Klasse höher spielenden EV Lindau sehr in Grenzen. Das liegt sicher auch am Ergebnis, das mit 4:10 etwas zu hoch ausgefallen ist, dennoch hat sein Team trotz der Niederlage eine gute Leistung gezeigt - wobei ein Spieler besonders „unter Beobachtung“ gestanden war.

