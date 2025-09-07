Trotz der deutlichen Niederlage zeigt der HC Landsberg im ersten Test ein gutes Spiel

Martin Hoffmann, Trainer des HC Landsberg, ist nicht dafür bekannt, etwas schönzureden. So hält sich seine Begeisterung nach dem ersten Testspiel des Eishockey-Bayernligisten gegen den eine Klasse höher spielenden EV Lindau sehr in Grenzen. Das liegt sicher auch am Ergebnis, das mit 4:10 etwas zu hoch ausgefallen ist, dennoch hat sein Team trotz der Niederlage eine gute Leistung gezeigt - wobei ein Spieler besonders „unter Beobachtung“ gestanden war.
Eishockey
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden