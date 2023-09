Eishockey

vor 51 Min.

Bayernliga: Der HC Landsberg steigt in die heiße Phase ein

Plus Am Sonntag steht für den Eishockey-Bayernligisten Landsberg Riverkings das erste Testspiel an. In der letzten Phase der Vorbereitung läuft nicht alles nach Wunsch.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die „Eiszeit“ hat der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg bereits beim Sommerfest eingeläutet, jetzt wird es aber auch ernst. Am Sonntag steht das erste Testspiel für das neu formierte Team des HC Landsberg an. Ab 18 Uhr ist der Liga-Konkurrent Buchloe im Landsberger Eisstadion zu Gast.

So ganz glücklich wirkt Landsbergs Trainer Martin Hoffmann mit den ersten Trainingswochen auf dem Eis nicht. Das liegt aber keineswegs an der Fitness der Spieler – ein Magen-Darm-Virus hat unter den Riverkings die Runde gemacht und immer wieder musste Hoffmann auf erkrankte Spieler verzichten. „Das war natürlich nicht optimal“, so der Coach, aber er nimmt es gelassen: „Besser jetzt, als während der Saison.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen