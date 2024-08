Bayernliga: Der Kader des HC Landsberg ist fast komplett

So langsam rückt die „Eiszeit“ für den HC Landsberg näher. Am 27. August wird der Bayernligist das erste mal in Landsberg aufs Eis gehen. Dann sind auch etliche neue Spieler im Trikot der Riverkings zu sehen - mehr, als eigentlich geplant waren. Einen Neuzugang soll es vor dem ersten Eistraining noch geben, ansonsten ist der Kader komplett. So schätzt Trainer Martin Hoffmann sein Team ein.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Hoffmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayernliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis