Bayernliga: Ein Sieg des Willens für den HC Landsberg

Plus Der HC Landsberg verbucht einen klaren Sieg gegen Königsbrunn. Der Meister der Eishockey-Bayernliga ist spielerisch überlegen, doch das reicht nicht gegen die Riverkings.

Das Derby in der Eishockey-Bayernliga zwischen dem HC Landsberg und dem EHC Königsbrunn hielt, was versprochen hatte. Vor 1180 Zuschauern setzten sich die Gastgeber mit 6:2 durch. Für einen Spieler der Riverkings war es ein ganz besonderes Spiel.

Noch vor Anpfiff gab es eine nicht alltägliche Ehrung für Landsbergs Kapitän Tobias Wedl: Er hat inzwischen mehr als 300 Spiele für den HC Landsberg absolviert. „Gerade in der heutigen Zeit ist es nicht alltäglich, dass ein Spieler einem Verein so die Treue hält“, würdigte HCL-Präsident Frank Kurz dieses Jubiläum. Das Derby gegen Königsbrunn war auf jeden Fall ein würdiger Rahmen für die Auszeichnung.