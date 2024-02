Eishockey

17:31 Uhr

Bayernliga: Für den HC Landsberg fällt der Fasching aus

Plus Pre-Play-Offs statt Faschingsumzug: In der Eishockey-Bayernliga empfängt der HC Landsberg am Freitag Ulm/Neu-Ulm zum ersten Entscheidungsspiel.

Von Margit Messelhäuser

Für vier Mannschaften der Eishockey-Bayernliga gibt es in diesem Jahr keinen Fasching. Diese kämpfen am Wochenende in den Pre-Play-Offs um den Einzug in die Play-Offs und eine davon ist der HC Landsberg. Erst am letzten Spieltag haben die Riverkings ihr "spielfreies Wochenende" in den Sand gesetzt, doch das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Mit Ulm/ Neu-Ulm haben die Landsberger einen Gegner, der den Riverkings eigentlich liegen sollte. Das erste Spiel findet am Freitag, ab 20 Uhr, in Landsberg statt.

In der laufenden Saison haben die Landsberger schon vier Mal gegen die Devils aus Ulm/Neu-Ulm gespielt - und sind in allen vier Partien als Sieger vom Eis gegangen. In der Vorbereitung setzten sich die Landsberger mit 4:1 (auswärts) und 5:3 zu Hause durch, in der Hauptrunde war es ein 7:5-Auswärtserfolg und ein knappes 5:4 vor eigenem Publikum. Doch das spiele jetzt keine Rolle mehr, so Landsbergs Trainer Martin Hoffmann. "Das ist bei uns überhaupt kein Thema.". Ebenso, wie die bittere Niederlage im letzten Hauptrundenspiel. "Die Stimmung im Team ist gut, auch das Training war sehr intensiv und mit hohem Tempo."

