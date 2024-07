Bayernliga: HC Landsberg besetzt seine zweite Kontingentstelle

Der HC Landsberg holt für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga einen Stürmer aus Schweden. Der 28-Jährige bringt Oberliga-Erfahrung mit.

Der HCL besetzt die zweite Kontingentstelle mit dem Schweden Victor Östling von den KSW Icefighters Leipzig aus der Oberliga Nord. Dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Dieser prominente Neuzugang sei für die Riverkings ein wichtiger Schritt in der Kaderplanung für die anstehende Saison in der Eishockey-Bayernliga..

Victor Östling ist in der Eishockeywelt kein Unbekannter. Der 28-jährige schwedische Stürmer hat sich durch seine bisherige Karriere, die ihn durch verschiedene europäische Ligen geführt hat, viel Anerkennung erworben. In Leipzig hat er in den vergangenen Jahren seine Klasse unter Beweis gestellt. Seine Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, sowie seine technische Finesse und Schnelligkeit auf dem Eis machen ihn zu einer idealen Verstärkung für das Team der Riverkings. Der Flügelspieler erzielte in 209 Oberligaspielen 199 Punkte. Seine bisherigen Stationen führten ihn unter anderem über den SC Riessersee, die Crocodiles Hamburg und Red Bull Salzburg aus der Alps Hockey League an den Lech. Bei RB Salzburg führte er die Juniors als Kapitän an.

Der neue Mann für den HC Landsberg besitzt Führungsqualität

HCL-Vizepräsident Michael Grundei und Trainer Martin Hoffmann sind sich einig: „Mit Victor Östling haben wir einen Spieler gewonnen, der nicht nur durch seine Fähigkeiten auf dem Eis, sondern auch durch seine Erfahrung und Führungsqualitäten besticht." Seine Verpflichtung werde das Niveau des Spiels anheben und helfen, die junge HCL-Mannschaft besser zu machen. "Sicher kann er als langjähriger Spieler in deutschen und österreichischen Eishockeyligen auch Filip Bergsdorf helfen, sich bei uns schnell einzufinden.“

Victor Östling freut sich auf seine kommende Aufgabe beim HC Landsberg: "Wir haben im Vorfeld intensive Gespräche geführt, wie ich dem Team in der neuen Spielzeit weiterhelfen kann. Wir sind eine junge und talentierte Mannschaft mit sowohl jungen, hungrigen als auch ein paar alten, erfahrenen Spielern. Gemeinsam wollen wir natürlich die Play-offs erreichen." Der HCL habe tolle Fans und er freue sich schon auf die Heimspiele. "Lang ist es ja nicht mehr hin - dann will ich natürlich topfit und bereit für die neue Aufgabe sein,“ sagt Östling. (AZ)

