Der HC Landsberg erteilt Erding in den Play-offs eine Lehrstunde

Nach der bitteren 0:1-Niederlage am Freitag in Erding hatte Landsbergs Trainer Martin Hoffmann bereits gesagt: „Wir sind in den Köpfen von Erding drin.“ Und genau so war es auch beim Heimspiel am Sonntag. Die Landsberger spielten Erding zum Teil an die Wand, gewannen vor knapp 1500 Zuschauern hochverdient mit 7:2 und haben die Play-off-Serie in der Eishockey-Bayernliga damit zum 2:2 ausgeglichen. Damit steht auch fest: Am Freitag, 21. Februar, wird es ein drittes Heimspiel für die Landsberger geben, und wer weiß, was da noch alles für die Riverkings möglich ist.

Die Landsberger blieben ihrer Linie treu, störten Erding früh im Aufbau und zeigten enormen läuferischen und kämpferischen Einsatz. Über die gesamten 60 Minuten war nicht erkennbar, welche Mannschaft als überlegener Tabellenführer nach der Vorrunde in diese Serie ging und welche den Umweg über die Pre-Play-offs hatte nehmen müssen: Landsberg war dem Favoriten Erding klar überlegen und ließ sehr wenig zu. Erstmals in dieser Serie gab es auch ein deutliches Ergebnis - und das zugunsten des HC Landsberg.

Landsberg Keeper Moritz Borst hält hervorragend

Kam doch ein Schuss der Gäste durch, war wieder Keeper Moritz Borst auf dem Posten - er rettete im ersten Drittel bei zwei Alleingängen von Gagnon und Matheson und strahlte im ganzen Spiel eine unglaubliche Ruhe und Sicherheit aus. Erfolgreicher waren die Landsberger im Abschluss: Nach einem langen Pass von Lars Grözinger landete der Schuss von Frantisek Wagner unhaltbar im Kreuzeck (8.). Landsberg machte weiter Druck, hatte mehr vom Spiel und gewann die wichtigen Zweikämpfe. Nachdem Wagner und Victor Östling in der 13. Minute nicht trafen, zog Mathias Binder von der blauen Linie ab und erhöhte auf 2:0. Erding kam nicht wirklich ins Spiel, die Riverkings waren einfach spritziger und erhöhten in Überzahl noch auf 3:0 - der Schuss von Östling wurde unhaltbar von einem Erdinger abgefälscht (18.). Wie würde Erding auf diesen schon deutlichen Rückstand im zweiten Drittel reagieren?

Mit viel Druck, wie zu erwarten, doch auch in Überzahl kamen die Erdinger nur zu zwei guten Chancen, die Borst vereitelte. Dann bestimmten die Riverkings wieder die Partie und belohnten sich für ihren Einsatz: In der 29. Minute schloss Filip Bergsdorf einen tollen Konter mit dem 4:0 ab, und nochmal Frantisek Wagner sorgte mit seinem Treffer zum 5:0 ins Kreuzeck bereits für die Entscheidung. Doch die Riverkings hatten noch nicht genug, in Überzahl erhöhte Lars Grözinger noch zehn Sekunden vor der zweiten Pause auf 6:0 - für Erding bahnte sich ein Debakel an.

Florian Reicheneder sorgt mit dem 7:2 für den Schlusspunkt

Die Gäste wechselten zum letzten Drittel den Keeper, Leon Meder wurde von Patrick Mayer abgelöst und der erste Angriff kam auch von Erding. Dann fingen sich die Gäste aber innerhalb kürzester Zeit zwei Strafen ein und die Zeit lief natürlich für die Riverkings. In den letzten Minuten kamen die Erdinger noch mal auf, ärgerlich für Moritz Borst waren die beiden Gegentreffer in der 54. und 56. Minute, entscheidend waren sie aber nicht mehr. Auch, da die Landsberger fast die gesamten letzten beiden Minuten in doppelter Überzahl agierten. Diese Schlussphase war zerfahren, mit weiteren Strafen und Unterbrechungen - und dem letzten Tor für den HC Landsberg. Florian Reicheneder stellte fünf Sekunden vor Ende auf 7:2 - so viele Gegentore hatte Erding bislang in keinem Spiel hinnehmen müssen. Kurios waren diese letzten Sekunden, nach einer längeren Diskussion, wer auf der Strafbank bleiben muss, wurde das Spiel doch noch beendet. Mit einer ähnlichen Leistung am Dienstag, ab 20 Uhr in Erding, ist für die Riverkings auf jeden Fall was drin.