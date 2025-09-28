HC Landsberg feiert gegen Kufstein einen wichtigen Sieg für das Selbstvertrauen

Der HC Landsberg holt sich vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga noch mal ein Erfolgserlebnis: Im vorletzten Testspiel gegen die Kufsteig Dragons gab es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Am Sonntag, 5. Oktober, steht das letzte Testspiel für die Landsberger an, dann ist mit dem TEV Miesbach ab 18 Uhr ein Liga-Konkurrent zu Gast, der zu den Top-Teams der Bayernliga zählt.

