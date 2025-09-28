Icon Menü
Eishockey-Bayernliga: HC Landsberg gewinnt sein vorletztes Testspiel gegen Kufstein

Eishockey

HC Landsberg feiert gegen Kufstein einen wichtigen Sieg für das Selbstvertrauen

Im vorletzten Testspiel vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga überzeugen die Riverkings gegen das Team aus Österreich. Obwohl der Kader nicht komplett war.
Von Margit Messelhäuser
    • |
    • |
    • |
    Der HC Landsberg (dunkle Trikots) feiert gegen Kufstein einen ungefährdeten Sieg.
    Der HC Landsberg (dunkle Trikots) feiert gegen Kufstein einen ungefährdeten Sieg. Foto: Thorsten Jordan

    Der HC Landsberg holt sich vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga noch mal ein Erfolgserlebnis: Im vorletzten Testspiel gegen die Kufsteig Dragons gab es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Am Sonntag, 5. Oktober, steht das letzte Testspiel für die Landsberger an, dann ist mit dem TEV Miesbach ab 18 Uhr ein Liga-Konkurrent zu Gast, der zu den Top-Teams der Bayernliga zählt.

