HC Landsberg feiert gegen Kufstein einen wichtigen Sieg für das Selbstvertrauen

Der HC Landsberg holt sich vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga noch mal ein Erfolgserlebnis: Im vorletzten Testspiel gegen die Kufsteig Dragons gab es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Am Sonntag, 5. Oktober, steht das letzte Testspiel für die Landsberger an, dann ist mit dem TEV Miesbach ab 18 Uhr ein Liga-Konkurrent zu Gast, der zu den Top-Teams der Bayernliga zählt.
Eishockey
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden