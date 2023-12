Eishockey

vor 48 Min.

Bayernliga: HC Landsberg kann „Big-Points“ holen

Plus Die Eishockey-Bayernliga beschert dem HC Landsberg zu Weihnachten zwei Heimspiele. Buchloe und Klostersee sind zwei direkte Konkurrenten im Kampf um die Play-off-Plätze.

Von Margit Messelhäuser

Zwei ebenso interessante wie wichtige Heimspiele stehen für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga an. Am Freitag erwarten die Riverkings ab 20 Uhr den Nachbarn aus Buchloe, am Dienstag, ab 18 Uhr, kommt mit Klostersee der Mit-Absteiger aus der Oberliga. Beide Teams sitzen dem HC Landsberg beim Kampf um die Play-off-Plätze im Nacken.

Bislang läuft es für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga besser als erwartet: Nach fast zwei Dritteln der Saison liegt das Team von Trainer Martin Hoffmann mit Rang sechs auf einem Play-off-Platz. Klostersee und Buchloe reihen sich direkt hinter den Riverkings mit vier beziehungsweise fünf Punkten Rückstand ein. Mit zwei Siegen könnten die Landsberger die härtesten Konkurrenten etwas auf Distanz bringen. „Das wäre natürlich sehr gut für uns“, blickt Hoffmann auf die Partien.

