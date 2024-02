Bayernliga: HC Landsberg verkündet einen Neuzugang

Der HC Landsberg steht kurz vor den Play-offs in der Eishockey-Bayernliga. Im letzten Hauptrundenspiel steht ein früherer Stammspieler der Riverkings wieder im Kader.

Kurz vor Ende der Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga gibt der HC Landsberg einen Neuzugang bekannt. Nachdem die U20-Spieler Felix Merkle und Tim Söldner verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen, haben die Riverkings reagiert und Markus Kerber bis zum Ende der Saison unter Vertrag genommen. Dies gibt der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 36-jährige Mittelstürmer ist in Landsberg kein Unbekannter. Markus Kerber spielt von 2015 bis 2020 beim HCL und erzielte dabei in 130 Spielen 152 Punkte. Der Elektroingenieur stammt aus dem eigenen Nachwuchs und spielte dann für den ESV Kaufbeuren in der damaligen Junioren Bundesliga und in der DEL 2. Außerdem schnürte er für die Memminger Indians die Schlittschuhe. Zuletzt stand Kerber für Türkheim auf dem Eis. Markus Kerber wird mit seiner traditionellen Nummer 55 auflaufen.

Ein zweiter Kontingentspieler steht derzeit nicht zur Debatte

Vizepräsident Michael Grundei: „Markus soll unserem Kader in der Tiefe noch mehr Qualität verleihen. Er ist ein erfahrener Mittelstürmer, der das Spiel sehr gut versteht und seine Mitspieler gut einsetzen kann. Wir wissen genau, was wir mit ihm bekommen. Wir sind uns sicher, dass er sehr gut in unser Team passt." Auf der Importposition im Sturm, so Grundei, werde sich vorerst nichts tun. "Die Angebote auf dem Markt passen bisher noch nicht in unser Anforderungsprofil, insbesondere im sportlichen Bereich. Wir haben im Moment eine gute Struktur im Team und sind über die Zeit zu einer eingeschworenen Truppe zusammengewachsen." Diese Struktur werde man nur dann verändern, wenn sowohl die sportlichen als auch die menschlichen Parameter alle passen. (AZ)