Bayernliga: HC Landsberg verlängert mit seinem Topscorer

Der HC Landsberg muss in der Eishockey-Bayernliga in die Pre-Play-Offs. Vor dem ersten Spiel am Freitag vermelden die Riverkings eine Vertrragsverlängerung.

Am letzten Spieltag der Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga hat der HC Landsberg, wie berichtet, seinen Play-off-Platz verspielt. Damit geht es für die Riverkings ab Freitag in die Pre-Play-offs. Kurz vor dem Start in diese wichtige Runde vermeldet der HC Landsberg eine Vertragsverlängerung: Topscorer Frantisek Wagner bleibt ein Riverking.

Der 26-jährige Stürmer wird mindestens in den kommenden zwei Spielzeiten die Schlittschuhe für den HC Landsberg schnüren. Dies gibt der HCL in einer Pressemitteilung bekannt. Wagner, der einen deutschen und einen tschechischen Pass besitzt, erlernte in Tschechien das Eishockeyspielen und durchlief dort alle Nachwuchs-Nationalmannschaften bis zur U19.

Wagner ist aktuell der beste Landsberger Scorer

Außerdem spielte er vier Jahre in der zweiten tschechischen Liga, bevor er über das DEL2-Team Bayreuth und den Oberligisten Halle nach Landsberg kam. In den nunmehr drei Jahren in Landsberg erzielte er in 115 Partien 118 Scorer-Punkte. Wagner ist in dieser Saison Topscorer der Riverkings und erzielte bisher in 29 Spielen 49 Punkte. Frantisek Wagner steht zusätzlich mit dem HCL Nachwuchs auf dem Eis.

32 Bilder HC Landsberg gewinnt letztes Heimspiel in der Bayernliga-Hauptrunde Foto: Margit Messelhäuser

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns sehr, dass Waggy auch mindestens in den nächsten zwei Jahren die Schlittschuhe für den HC Landsberg schnürt. Er ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft für die kommende Saison. Wir wissen, was wir an ihm haben und er weiß glaube ich auch, dass er sich auf uns verlassen kann."

Frantisek Wagner schlägt andere Angebote aus

Trotz einiger Anfragen von anderen Vereinen aus der Liga und von Oberligisten habe er sich für Landsberg entschieden. "Ich denke, die Fans freuen sich sicherlich genauso über die Verlängerung wie wir. Besonders freut uns natürlich sein Engagement im Nachwuchs", so Grundei. Wagner sei bei den Kinder als Trainer sehr beliebt. "Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir gemeinsam mit ihm die Pre-Play-Offs erfolgreich bestreiten können und er mit seinen Punkten weiterhin zu unserem Erfolg beiträgt.“

Die freie Kontingentstelle werden die Landsberger vor dem Start in die Pre-Play-Offs aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besetzen. "Derzeit gibt es keine passenden Spieler auf dem Markt", sagt HCL-Pressesprecher Joachim Simon. Zwar sondiere man weiter das Angebot, doch ein möglicher Neuzugang müsse nicht nur finanziell in die Vorgaben passen. "Er muss sich gut in die Mannschaft einfügen und uns auch wirklich weiterhelfen." Außerdem, so Simon, habe das Team auch ohne zweiten Ausländer die Play-offs nur ganz knapp verpasst.

Gegner der Landsberger sind die Devils Ulm/Neu-Ulm als Tabellenzehnter. Die Pre-Play-offs werden nach dem Modus Best-of-Three ausgespielt. Als Tabellensiebter haben die Landsberger Heimrecht, das erste Spiel gegen Ulm findet damit am Freitag, 9. Februar, ab 20 Uhr in Landsberg statt. Die zweite Partie beginnt am Sonntag, 11. Februar, um 18 Uhr in Ulm. Sollte ein drittes Spiel nötig sein, würde dieses am Dienstag, 13. Februar, ab 20 Uhr, wieder in Landsberg stattfinden.

Dauerkarten gelten für die Heimspiele der Pre-Play-Offs

Wie der HC Landsberg auf seiner Homepage mitteilt, gelten für die Heimspiele der Riverkings am Freitag und eventuell Dienstag die Dauerkarten. Die Preise der Tageskarten bleiben denen der Hauptrunde identisch. Tickets gibt es laut Verein ab Dienstag, 6. Februar, im Derpart Reisebüro Vivell in Landsberg und über die Homepage des Vereins (nur Karten für die Heimspiele des HC Landsberg).

Die Sieger der Pre-Play-offs ziehen in die Play-offs ein, die Verlierer müssen den Gang in die Play-downs antreten. Dies wollen die Landsberger natürlich auf jeden Fall vermeiden. Das zweite Pre-Play-off bestreiten der ESC Amberg und Buchloe, das Heimrecht liegt bei Amberg.