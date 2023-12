Eishockey

vor 48 Min.

Bayernliga: HC Landsberg zeigt gegen Kempten Charakter

Plus In der Partie der Eishockey-Bayernliga zwischen dem HC Landsberg und dem EHC Kempten steckt besondere Brisanz. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Beinahe hätte der EHC Kempten in der Eishockey-Bayernliga einen schon sicher geglaubten Sieg in Landsberg noch verspielt. Doch die Landsberg Riverkings zeigten Moral, kämpften sich in die Verlängerung, in der sie sich dann jedoch mit 5:6 geschlagen geben mussten. Eine besondere Brisanz steckte in dieser Partie, da bei den Kempten Sharks Landsbergs Ex-Trainer Sven Curmann an der Bande stand.

Martin Hoffmann, der die Landsberg Riverkings zu Saisonbeginn als Trainer übernahm, ärgerte sich nach der Partie: "Wir waren über 40 Minuten die bessere Mannschaft", lautete sein Urteil. Umso ärgerlicher sei die Niederlage in der Verlängerung gewesen. "Aber meine Mannschaft hat Charakter gezeigt und ist nach dem Rückstand wieder zurückgekommen." Sven Curmann zeigte sich am Ende froh über den Sieg: "Wenn man sechs Sekunden vor Schluss den Ausgleich hinnehmen muss, und dennoch in der Overtime gewinnt, tut das mental sehr gut."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen