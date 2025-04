Trainer Martin Hoffmann verlängert seinen Vertrag beim HC Landsberg

Mit Trainer Martin Hoffmann bleibt ein zentraler Baustein des Erfolgs der vergangenen Saison auch zukünftig an der Bande des HC Landsberg. Der 40-jährige Ex-Verteidiger mit reichlich DEL- und DEL2-Erfahrung verlängerte bereits kurz nach Beginn seiner ersten Saison als Cheftrainer seinen Vertrag - jetzt steht fest, dass Hoffmann auf jeden Fall bis zur Saison 2026/27 bleiben wird.

Unter der Verantwortung von Martin Hoffmann entwickelten sich die Riverkings in der vergangenen Saison zu einer jungen, eingeschworenen Mannschaft, die sich zwar erst finden musste, in der zweiten Saisonhälfte aber mitreißendes und sehr erfolgreiches Eishockey zeigte. Dabei spielte man taktisch clever und passte das Spielsystem immer wieder den Gegebenheiten an. Dabei zeigte sich, wie in vielen anderen Bereichen, die Handschrift von Martin Hoffmann.

Vorstand des HC Landsberg ist von Hoffmann überzeugt

HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Natürlich wollen wir die Arbeit mit Hoffi weiter fortsetzen und haben uns deswegen dazu entschieden, den bereits bestehenden Vertrag nochmals zu verlängern. Wir sind absolut überzeugt von ihm und finden es klasse, wie er mit unseren jungen Spielern arbeitet und sie zusammen mit den erfahrenen Spielern zu einem Team geformt hat.“ Selbst als es in der vergangenen Saison zu Beginn zunächst nicht so gut gelaufen war, habe man an ihm festgehalten. „Wir waren immer davon überzeugt, gemeinsam die Kurve zu kriegen und auch aus solchen Krisen gemeinsam und gestärkt hervorzugehen. Wir wollen auch in der Zukunft gemeinsam weiter am Erfolg der Mannschaft arbeiten. Dafür ist Martin ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit.“

Hoffmann: Wir haben gemeinsam noch viel vor

Martin Hoffmann selbst ist dankbar für das Vertrauen und „ich bin stolz, meinen Weg beim HC Landsberg weitergehen zu dürfen.“ Die Entwicklung in der vergangenen Saison sei sehr positiv gewesen. „Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen, haben daraus gelernt und sind als Team gewachsen. Deshalb sehe ich großes Potenzial für die Zukunft. Die frühzeitige Vertragsverlängerung ist für mich ein Zeichen der Wertschätzung, aber auch ein Ansporn, den eingeschlagenen sportlichen Weg weiter konsequent fortzusetzen.“ Man habe noch viel vor und „ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren einmaligen Fans noch große Erfolge feiern werden. Ich bin voller Motivation und freue mich auf die nächsten Jahre in Landsberg“. (AZ)