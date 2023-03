Eishockey

17:51 Uhr

Beim HC Landsberg steht der Plan für die Play-downs

Plus Zwei Spiele stehen für die Landsberg Riverkings in der Eishockey-Oberliga noch an. Auch wenn die Resultate unwichtig sind, ein Erfolg wäre gut für die Psyche.

Von Margit Messelhäuser

Am Freitagabend zu Hause gegen Bad Tölz und am Sonntag in Peiting – dann ist die Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga für den HC Landsberg beendet. Die Ergebnisse spielen schon länger keine Rolle mehr, als Vorletzter geht es für den HCL in die Play-downs gegen Klostersee. Dennoch sind diese beiden Spiele, vor allem das am Sonntag, noch wichtig, betont HCL-Trainer Andreas Becher.

