Eishockey

vor 19 Min.

Das Sommerfest des HC Landsberg lockt viele Fans zum Eisstadion

Plus In Landsberg fällt der Startschuss für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga. Der HC Landsberg hat Glück mit dem Wetter und nicht nur der prominente Besuch lockt viele Fans an.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn sich der HC Landsberg für das diesjährige Sommerfest sehr viel hat einfallen lassen: Höhepunkt war sicher der Besuch von Patrick Reimer. Der Ausnahmespieler, der mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft 2018 Silber bei den Olympischen Spielen gewann, zeigte sich ausgesprochen sympathisch beim Interview und den vielen Autogrammwünschen. Auch wenn es ein langer Nachmittag wurde: Die Präsentation der Bayernliga-Mannschaft des HCL ließen sich viele nicht entgehen.

Rund um das Landsberger Eisstadion waren viele Stationen aufgebaut, an denen sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen ihren Spaß hatten. Für Essen und Getränke war gesorgt und so war auch HCL-Präsident Frank Kurz rundum zufrieden. „Es dürften zwischen 500 und 600 Fans zum Sommerfest gekommen sein.“ Für ihn und den Verein ein nicht alltäglicher Saisonauftakt, hat man sich doch entschieden, in die Bayernliga zurückzukehren. „Es war die richtige Entscheidung, das bekommen wir immer mehr zu spüren“, so Kurz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

