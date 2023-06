Eishockey

vor 18 Min.

Delegation aus Bolivien lernt beim HC Landsberg Eishockey kennen

Plus Eine Delegation aus Bolivien verbringt vor den Weltspielen in Berlin einige Tage in Landsberg. Dabei probieren die Athletinnen und Athleten für sie neue Sportarten aus.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es waren sehr intensive Tage für die sechs Sportlerinnen und Sportler aus Bolivien: In Landsberg verbrachten sie einige Tage, ehe es zu den Special Olympics World Games nach Berlin ging. „Es waren wunderschöne Tage“, sagte Delegationsleiterin Viqui Ruiz – und sie haben für einige Glücksmomente gesorgt.

Bei der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung treten Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten an. Vier Sportlerinnen aus Bolivien werden in der rhythmischen Sportgymnastik um Gold kämpfen, zudem gehen zwei Sportler im Schwimmen an den Start. Auch wenn der Fokus auf der Veranstaltung in Berlin liegt: Aufgeschlossen und mit Begeisterung waren alle auch beim Programm in Landsberg dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen