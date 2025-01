Die Partie in der Eishockey-Bayernliga zwischen dem HC Landsberg und dem ERSC Amberg bot alles, was ein Eishockeyspiel ausmacht - nur zu wenig Punkte für die Riverkings. Im Penaltyschießen setzten sich die Gäste aus Amberg durch, die Landsberger rutschen damit in der Tabelle auf den zehnten Platz ab.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

HC Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis