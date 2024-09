Das zweite Testspiel und das erste vor eigenem Publikum steht für den HC Landsberg an. Am Sonntag erwartet der Eishockey-Bayernligist den Liga-Konkurrenten Ulm/Neu-Ulm, Beginn ist wie üblich um 18 Uhr. Im Vergleich zum Spiel in Burgau will HCL-Trainer Martin Hoffmann einiges ändern.

Margit Messelhäuser