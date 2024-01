Eishockey

Der HC Landsberg hat Bayernliga-Meister Königsbrunn zu Gast

Plus In der Eishockey-Bayernliga warten auf den HC Landsberg zwei schwere Aufgaben. Im Heimspiel gegen Königsbrunn am Freitag sind einige Aktionen geplant.

Nach dem perfekten Sechs-Punkte-Wochenende für den HC Landsberg zuletzt gehen die Riverkings mit viel Selbstvertrauen in die anstehenden Aufgaben. Das ist auch nötig, denn am Freitag erwartet der HC Landsberg den amtierenden Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn und am Sonntag geht es zum TEV Miesbach. Das Heimspiel gegen die Brunnenstädter haben die Landsberger unter das Motto "Volle Hütte für das Lechderby" gestellt und dazu einige Aktionen geplant.

Dass es in der laufenden Saison das erste Wochenende geben könnte, in dem die Riverkings leer ausgehen könnten, damit beschäftigt sich Martin Hoffmann überhaupt nicht. "Auch wenn mit Königsbrunn der amtierende Meister kommt: "Wir wollen trotzdem vor allem zu Hause gegen Königsbrunn gewinnen", gibt sich der Riverkings-Coach kämpferisch. Zurecht, denn auch das Hinspiel war sehr knapp gewesen. Erst in der letzten Minute war den Brunnenstädtern durch ein Empty-Net-Goal der entscheidende Treffer zum 4:2-Endstand gelungen. Und mit den Fans im Rücken hofft der HCL-Coach auf eine Revanche, Spielbeginn ist um 20 Uhr.

