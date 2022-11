Eishockey

vor 38 Min.

Der HC Landsberg holt in Füssen drei ganz wichtige Punkte

Plus In Füssen gelingt dem HC Landsberg der zweite Sieg in Folge. Nach dem 3:2 wartet auf die Riverkings eine Belohnung. Aber es gibt wieder einen Verletzten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Beim HC Landsberg scheint der Knoten geplatzt zu sein: In Füssen gelang Trainer Sven Curmann und seinem Team der zweite Sieg in Folge und diesmal nach 60 Minuten. In der Tabelle der Eishockey-Oberliga sind die Landsberger damit wieder auf Tuchfühlung zum wichtigen zehnten Platz, der die Teilnahme an den Pre-Play-offs bedeutet. Und der Trainer verteilt diesmal auch eine Belohnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen