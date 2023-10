Eishockey

vor 49 Min.

Der HC Landsberg holt sich noch mal Selbstvertrauen vor dem Baynerliga-Start

Plus Der HC Landsberg gewinnt die letzten Testspiele vor dem Start in die Eishockey-Bayernliga. Neben vielen guten Ansätzen gibt es auch Schwachpunkte – und eine schlechte Nachricht.

Von Margit Messelhäuser

Sechs Testspiele hat der HC Landsberg absolviert – fünf davon gewonnen und nur gegen den Oberligisten Lindau verloren. Die Riverkings haben damit guten Grund, mit viel Selbstvertrauen in die Eishockey-Bayernliga zu starten. Wären da nicht ein Problem, das der Coach ausmachte, und eventuell ein bitterer Ausfall.

Gegen Schongau zu Hause und in Burgau absolvierte der HC Landsberg seine letzten beiden Testspiele und beendet die Vorbereitung mit einem 7:5 und einem 4:3-Sieg. Vor allem zum Abschluss in Burgau sah Landsbergs Trainer Martin Hoffmann ein sehr gutes Spiel seiner Mannschaft inklusive Keeper Moritz Borst – zumindest über 40 Minuten. „Das war fast das Beste, was wir in der Vorbereitung bislang gespielt haben“, klang der eher zurückhaltende Coach nach der Partie fast etwas euphorisch. Allerdings eben nur über 40 Minuten, denn „danach erlaubten wir uns wieder eine Schwächephase“.

