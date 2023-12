Eishockey

08:53 Uhr

Der HC Landsberg kämpft die Devils Ulm/Neu-Ulm nieder

Plus Dem HC Landsberg gelingt ein perfekter Start in die Rückrunde der Eishockey-Bayernliga. Gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm sind starke Nerven gefragt.

Von Margit Messelhäuser

Inklusive Vorbereitung war es die vierte Partie zwischen dem HC Landsberg und den Devils Ulm/ Neu-Ulm - und zum vierten Mal gingen die Riverkings als Sieger vom Eis. Die beiden Teams lieferten sich eine packende Partie, in der sich die Gastgeber allerdings selbst das Leben schwer machten. Dennoch: Der knappe 5:4-Sieg für den HCL geht aufgrund der kämpferischen Leistung absolut in Ordnung.

Zunächst schien das Konzept von Landsbergs Trainer Martin Hoffmann aufzugehen. Sein Team störte die Gäste früh und agierte in der neutralen Zone aggressiv. Zwar hatten die Gäste in den ersten fünf Minuten die besseren Chancen, aber Landsberg hatte einen Moritz Borst im Tor, der einen echten Sahnetag erwischte. "Er musste mehr zeigen, als wir es erhofft hatten", sagte Torwarttrainer Michael Falkenberger nach der Partie. Unter anderem hielt Borst sensationell einen sehr gut geschossenen Penalty der Devils beim Stand von 2:1 für die Riverkings kurz vor Ende des ersten Drittels. Trotz eines ausgeglichenen Startdrittels gingen zunächst die Gäste in Führung - Borst war ohne Chance. Doch die Riverkings fingen sich und die Treffer durch Maximilian Hermann sowie Edgar Protcenko jeweils in Überzahl waren verdient.

